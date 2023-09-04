ЕБРР готов пересмотреть стратегию по Азербайджану

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов пересмотреть стратегию по стране для Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend глава ЕБРР в Азербайджане Наталья Моуравидзе.

"Азербайджан работает над созданием большего количества возможностей для инвесторов, которые хотят воспользоваться его богатыми природными ресурсами, стратегическим расположением и растущим частным сектором. Как указано в программе страны на 2030 год, сегодняшний Азербайджан уделяет приоритетное внимание рыночным реформам, благоприятному для бизнеса управлению и либерализации торговли", - сказала она.

По словам Муравидзе, в следующей страновой стратегии ЕБРР будут учтены все эти принципы. Период проверки быстро приближается, и банк уже готовится к взаимодействию с органами власти, клиентами и партнерами.

"Что я могу с уверенностью сказать на данном этапе, так это то, что диверсификация и экологизация экономики Азербайджана, а также наши усилия по расширению доступа местного бизнеса к финансированию останутся главными приоритетами нашей работы в стране", - заключила она.

Отметим, что кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане по состоянию на 31 июля 2023 года составил 787 миллионов евро. ЕБРР является крупнейшим инвестором в Азербайджане, где он работает с 1992 года. Ожидается, что в течение следующих трех лет портфель инвестиционных проектов составит 750 миллионов долларов США. Банк планирует потратить 300 миллионов долларов в ряде отраслей в 2023 году, включая энергетику, транспорт, частный сектор, малые и средние предприятия и банковскую отрасль.