Денежная база в Азербайджане возросла

Денежная база в Азербайджане на 31 августа 2023 года составила 18,116 миллиарда манатов, что на 11,8 процента, или 1,912 миллиарда манатов больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в отчетный период 2022 года превысила 16,204 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на начало сентября текущего года на 0,8 процента, или 145,7 миллиона манатов меньше показателя на начало августа 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.