https://news.day.az/economy/1594806.html ЦБ увеличил валютные резервы
ЦБ увеличил валютные резервы
На 31 августа 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,364 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно расчетам на основе данных ЦБА, это на 1,3 процента (120,4 миллиона долларов) больше показателя предыдущего месяца и на 24,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
По данным регулятора, на 31 августа 2022 года валютные резервы ЦБА составили 7,503 миллиарда долларов, а на 31 июля 2023 года - 9,244 миллиарда долларов.
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