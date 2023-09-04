ЦБ увеличил валютные резервы

На 31 августа 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,364 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно расчетам на основе данных ЦБА, это на 1,3 процента (120,4 миллиона долларов) больше показателя предыдущего месяца и на 24,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на 31 августа 2022 года валютные резервы ЦБА составили 7,503 миллиарда долларов, а на 31 июля 2023 года - 9,244 миллиарда долларов.