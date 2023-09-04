Нефтяные котировки сохраняют стабильность

Мировые цены на нефть в понедельник утром в целом практически не меняются, инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия новых факторов для рынка и выходного дня в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,06%, до 88,5 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 85,54 доллара.

На понедельник не запланировано важной макростатистики, а в США биржи будут закрыты в связи с выходным днем. Поэтому инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать базовые факторы рынка.

В целом котировки несколько стабилизируются после того, как показали в августе рост третий месяц подряд, в пятницу, первый день торгов сентября, стоимость нефти также увечились. Поддерживали стоимость нефти перспективы вокруг усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи.

"Предложение действительно будет ограничено, если Саудовская Аравия и ее союзники не отменят свой план сокращения добычи", - приводит агентство Блумберг слова аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi). Эксперт также указывает на оптимизм по поводу спроса на нефть.