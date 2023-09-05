Турция улучшила показатели экспорта

Экспорт Турции достиг рекордного максимума за август, увеличившись на 1,6% до 21,6 млрд долларов в годовом исчислении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, это следует из предварительных данных, опубликованных Министерством торговли страны в понедельник.

Объем импорта упал на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года- до 30,5 миллиардов долларов.

Дефицит внешней торговли страны в августе составил 8,9 млрд долларов, сократившись на 21,2% в годовом исчислении.

По итогам августа Германия по-прежнему остается основным получателем турецкого экспорта с 1,8 млрд долларов. Далее следуют США (1,3 млрд долларов), Ирак (1,09 млрд долларов), Великобритания (1,06 млрд долларов) и Италия (877 млн долларов).

Крупнейшим торговым партнером по импорту товаров в Турцию в августе стал Китай - 3,8 млрд долларов. За ним идут Россия (3,4 млрд долларов), Германия (2,56 млрд долларов), ОАЭ (2,08 млрд долларов)и Швейцария (1,49 млрд долларов).