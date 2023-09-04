Азербайджан и Китай обсудили проекты в области применения технологий 4IR

Азербайджан и Китай обсудили проекты в области применения технологий Четвертой промышленной революции (4IR).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

"В ходе встречи с заместителем министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гуобином мы обсудили развитие экономических отношений между нашими странами, промышленное производство, а также возможности сотрудничества и перспективные проекты в области применения технологий Четвертой промышленной революции и цифровизации экономики", - говорится в публикации.

Отметим, что третьего сентября в Пекине открылся Торговый дом Азербайджана.

Торговый дом Азербайджана окажет поддержку продвижению бренда Made in Azerbaijan на китайском рынке и расширению экспорта азербайджанской продукции, а также будет осуществлять координацию в этой сфере.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.