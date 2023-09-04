https://news.day.az/economy/1594915.html Новое назначение в Бакинской Фондовой бирже
Новое назначение в Бакинской Фондовой бирже
30 августа 2023 года состоялось внеочередное собрание акционеров ЗАО "Бакинская Фондовая Биржа".
Как передает в понедельник Day.Az, решением собрания Фарид Ахундов назначен членом и председателем Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи.
Отметим, что Фарид Ахундов ранее занимал руководящие должности в ведущих финансовых ведомствах страны и имеет богатый опыт в данной сфере.
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