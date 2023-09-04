В Азербайджане стало больше интернет-провайдеров

Число зарегистрированных Агентством информационно-коммуникационных технологий, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, операторов и интернет-провайдеров выросло на 5,88%, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

Таким образом, их число выросло со 136 до 144.

Отметим, что учет интернет-операторов и провайдеров начал осуществляться с начала деятельности Агентства информационно-коммуникационных технологий. Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий утвержден указом Президента Азербайджана №1861 от 21 октября 2022 года. Агентство осуществляет регулирование и контроль в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи (телекомуникации и почта), а также управления радиоспектром в стране.