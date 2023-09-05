Стоимость азербайджанской нефти продолжает рост

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 4 сентября повысилась на 1,13 доллара США и составила 94,63 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,14 доллара - до 93,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,15 доллара, составив 76,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 4 сентября увеличилась на 1,17 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 90,61 доллара за баррель.