Объем переваленной цветной металлопродукции через Бакинский порт значительно увеличился

В январе-июле текущего года через Бакинский порт было перевалено 245 тысяч тонн цветной металлопродукции, что на 85,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным порта, основная часть металлопродукции (алюминий, цинк, катодная медь) импортировалась в основном из Казахстана.

Напомним, что общий объем перевезенных изделий из цветных металлов за аналогичный период прошлого года превысил 132 тысячи тонн.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-июле 2023 года производство продукции металлургической промышленности и готовых металлических изделий в Азербайджане сократилось в стоимостном выражении на 34,97 процента - до 599,8 миллиона манатов (922,4 миллиона манатов в аналогичном периоде прошлого года).