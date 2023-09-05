Волатильность доллара привела к изменению динамики нефтяного рынка

Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,65% - до 88,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 85,34 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 104,75 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на статистику из Китая - крупного потребителя и импортера нефти, опубликованную ранее во вторник. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.