ЕЦБ предупреждает о наступающем этапе неопределенности
Главный экономист Европейского центрального банка предупредил о грядущем периоде высокой неопределенности, несмотря на обнадеживающие сигналы о том, что базовая инфляция начинает замедляться, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
"Мы просто обязаны подчеркнуть фактор неопределенности", - сказал Филип Лейн в интервью онлайновому изданию The Currency, повторив посыл президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в выступлении в Джексон-Хоул призвала коллег к "смирению" в оценке собственных способностей к прогнозированию.
Хотя надежды на отступление инфляции в еврозоне от исторически высоких уровней оправдались, процесс возвращения ее к определенному ЕЦБ целевому уровню 2% может занять много лет и будет сопряжен со значительной неопределенностью, отметил Лейн.
"Что касается поиска сигналов о динамике и сигналов об изменении направления, я бы хотел подчеркнуть тот факт, что некоторое замедление роста цен на товары и услуги уже произошло, и это нельзя не приветствовать", - добавил он.
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