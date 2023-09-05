SOCAR и Brookfield обсудили применение технологий чистой и цифровой энергетики, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно информации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с руководителем компании Brookfield по Ближнему Востоку Джадом Эллауном

На встрече была представлена подробная информация об инфраструктурных проектах, реализуемых в различных странах одной из крупнейших инвестиционных компаний мира - Brookfield.

Также была обсуждена долгосрочная корпоративная стратегия SOCAR, в которой в качестве приоритетных направлений определены такие ключевые элементы, как энергетическая безопасность, энергетический переход, цифровизация, устойчивость бизнеса, эффективность и оптимизация.

Стороны обсудили созданную в Азербайджане благоприятную инвестиционную среду для иностранных инвесторов, а также обменялись мнениями по вопросам внедрения технологий чистой и цифровой энергетики, декарбонизации, инфраструктурных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Brookfield Asset Management, главный офис которой находится в Канаде, была основана в 1899 году, общая стоимость управляемых ею средств составляет 850 миллиардов долларов США.

Отношения между Азербайджаном и компанией Brookfield успешно развиваются. В январе руководство компании посетило Азербайджан, был проведен ряд встреч на высоком уровне. Генеральный директор компании Брюс Флатт заявил тогда, что на него произвели глубокое впечатление процессы развития в Баку. Он отметил расширение успешного сотрудничества Brookfield Asset Management с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (SOFAZ).

Напомним, что в прошлом году SOFAZ вложил по 40 миллионов долларов в акции фондов Leonard Green & Partners, Vista Equity Partners, Brookfield Asset Management, Thoma Bravo, Apollo Global Management, Clayton Dubilier & Rice