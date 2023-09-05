ЦБА и ICIEC обсудили страхование инвестиций и экспортных кредитов на основе исламских принципов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская корпорация по страхованию инвестиционных и экспортных кредитов (ICIEC) обсудили вопросы страхования инвестиций и экспортных кредитов на основе исламских принципов

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в "X" (Twitter).

"На встрече с делегацией ICIEC во главе с генеральным директором Усамой Абдель Рахманом Кайси мы обменялись мнениями по вопросам страхования инвестиций и экспортных кредитов на основе исламских принципов, в частности по вкладу этих финансовых отношений в развитие реального сектора и финансовой системы в нашей стране. В то же время мы обсудили вопросы дальнейшего развития связей между нашими организациями", - говорится в публикации.

Напомним, что в январе текущего года ICIEC приняла Азербайджан в свои ряды в качестве 49-го государства-члена. ICIEC будет тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в области торговли, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, санитарии и городских услуг, а также с частным сектором для улучшения доступа к финансированию. ICIEC поддерживает национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана на период до 2030 года путем достижения устойчивого экономического роста и высокого социального благосостояния, а также приоритет в отношении чистой окружающей среды и страны "зеленого" роста.

ICIEC была создана в 1994 году для укрепления экономических отношений между государствами-членами ОИС и содействия торговле и инвестициям.