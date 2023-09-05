Швейцарские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха

Несколько швейцарских компаний уже изъявили желание участвовать в восстановлении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффет в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

"Компании из Швейцарии уже успешно работают в Азербайджане. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) давно присутствует на нашем рынке. Швейцарские компании готовы предоставить свои передовые технологии Азербайджану для применения в восстановлении Карабаха", - отметил он.

Хоффет подчеркнул, что фиксируется заметный рост товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией.

"После пандемии наша совместная экономическая комиссия наконец смогла провести встречу. Однако стоит отметить, что реальный потенциал все еще не достигнут", - добавил он.