Азербайджанская нефть подорожала и приблизилась к важной ценовой отметке

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 5 сентября повысилась на 1,79 доллара и составила 96,42 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,81 доллара - до 95,48 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,74 доллара, составив 77,98 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 5 сентября увеличилась на 1,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 91,94 доллара за баррель.