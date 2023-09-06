Цены на нефть стабилизировались после бурного дня

Мировые цены на нефть в среду утром практически не меняются после роста вторника, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent остаётся на уровне прошлого закрытия в 90,04 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на отметке 86,69 доллара.

Днем ранее цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября.

Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

"Дальнейшие ограничения предложения нефти должны привести к тому, что цены на нефть продолжат получать хорошую поддержку. Рынок, вероятно, увидит значительное снижение запасов в результате ограничений добычи", - цитирует агентство Блумберг слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Аделаиду Тимбрелл (Adelaide Timbrell).

Рынки теперь ожидают в четверг выхода еженедельной статистики из США. Эксперты прогнозируют, что за неделю по 1 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 1,4 миллиона баррелей после падения на 10,6 миллиона баррелей неделей ранее.