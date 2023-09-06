В Джебраиле началась переработка строительных отходов - ВИДЕО
Начата переработка строительных отходов, образующихся при восстановлении и реконструкции села Горовлу Джебраильского района.
Как передает в среду Day.Az, с этой целью на территории района установлено оборудование по переработке строительно-монтажных отходов.
В результате переработки получаются материалы, которые можно эффективно использовать в строительстве дорожного полотна, бетонных работах, а также работах по заполнению фундамента.
Такой подход позволяет перерабатывать отходы, не вывозя их на полигон, а также способствует рациональному использованию природных ресурсов, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и экономии финансовых средств.
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