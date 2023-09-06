В Джебраиле началась переработка строительных отходов

Начата переработка строительных отходов, образующихся при восстановлении и реконструкции села Горовлу Джебраильского района.

Как передает в среду Day.Az, с этой целью на территории района установлено оборудование по переработке строительно-монтажных отходов.

В результате переработки получаются материалы, которые можно эффективно использовать в строительстве дорожного полотна, бетонных работах, а также работах по заполнению фундамента.

Такой подход позволяет перерабатывать отходы, не вывозя их на полигон, а также способствует рациональному использованию природных ресурсов, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и экономии финансовых средств.