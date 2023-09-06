На европейских биржах отмечается снижение стоимости газа

Биржевые цены на газ в Европе в среду незначительно опускаются, оставаясь выше отметки в 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 386,2 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляет 382,1 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 382,9 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе колебались на фоне слабого спроса, высокого - более 93% - уровня запасов в ПХГ и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах СПГ в ближайшие дни.

Агентство Рейтер сообщало, что с 7 сентября в Австралии работа СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой Chevron может кратковременно приостанавливаться из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.