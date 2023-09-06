Греция признает жизненно важное значение TAP в обеспечения энергообеспеченности

Трансадриатический трубопровод (TAP) входит в число инфраструктур, имеющих жизненно важное значение для обеспечения энергетической достаточности.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костас Фрагояннис.

Он подчеркнул важность плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Александруполис, регазификационного терминала Revithoussa LNG в порту Ревитуса и интерконнектора Греция-Болгария (IGB) для энергетической безопасности в более широком регионе Юго-Восточной Европы, а также для постепенного перехода к альтернативным источникам энергии с меньшим выбросом углекислого газа.

"Греция вновь участвует в инициативах, которые способствуют экономическому развитию и сотрудничеству на международном и региональном уровне, подтверждая свою роль центра взаимосвязанности и опоры стабильности, роста и процветания в южной части Европы", - заявил заместитель министра в своей статье, опубликованной в официальной печати.

Отметим, что с января по июнь 2023 года Греция импортировала из Азербайджана по TAP 1,020 миллиарда кубометров газа. Импорт в июне составил 174,6 миллиона кубических метров по сравнению со 163 миллионами кубических метров в мае, показав рост на 7,1 процента в месячном исчислении. Общая сумма расходов Греции на закупку природного газа из Азербайджана составила 523,8 миллиона евро за первые шесть месяцев 2023 года.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, за январь-июнь 2023 года в стране добыто 24,1 миллиарда кубометров природного газа.

За этот период объём продажи азербайджанского газа составил 12 миллиардов кубометров, что на 7,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне в Турцию было экспортировано около 5 миллиардов кубометров газа, в Европу - 5,7 миллиарда кубометров, в Грузию - 1,3 миллиарда кубометров. Следует отметить, что за этот период по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было экспортировано более 2,8 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является последним участком Южного газового коридора. Его мощность составляет 10 миллиардов кубических метров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубических метров в год.