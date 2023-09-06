"Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) инвестировала 670 тысяч долларов США в израильский стартап-проект "C2A Security", специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности.

Как передает в среду Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети "Х" (Twitter) написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках сотрудничества с израильским фондом OurCrowd ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 670 тысяч долларов в израильский стартап-проект "C2A Security", специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности, обеспечивающей надежные решения безопасности для защиты внутренних систем электромобилей от кибератак", - говорится в публикации.