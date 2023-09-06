ЦБ и IFC объединяют усилия для разработки финтех-стратегии на 2024-2028 годы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

По её словам, финтех является одной из составляющих проекта устойчивого развития финансового сектора, реализуемого ЦБА совместно с организацией McKinsey.

"Все эти меры поддерживают увеличение спроса и предложения финтех в стране. Помимо этого, будет подготовлен новый персонал, способный работать с цифровыми технологиями", - отметила она.

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