Брюссель призывает избавиться от зависимости от российского газа

Евросоюзу необходимо к 2027 году избавиться от зависимости от российского газа, но введение санкций маловероятно, нужна поддержка всех стран-членов, заявила глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стретен, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Самое эффективное, что мы можем сделать... это в целом избавиться от использования ископаемого топлива и убедиться... что мы сами контролируем сферу энергетики", - сказала Стретен в интервью газете Financial Times.

Отмечается, что Бельгия является третьим крупнейшим импортером российского СПГ в мире после Китая и Испании, в том числе из-за транзита газа через бельгийскую территорию в другие страны.

"Бельгия поддержала введение санкций против топлива... но такой шаг является маловероятным, так как требует поддержки всех стран ЕС, добавила она", - говорится в материале газеты.