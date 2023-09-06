https://news.day.az/economy/1595513.html Кабмин утвердил перечень основных средств, импорт которых освобожден от НДС
Кабмин утвердил перечень основных средств, импорт которых освобожден от НДС
Утвержден перечень основных средств, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость.
Как сообщает в среду Day.Az, с связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее решение.
Данное решение также применимо в отношении основных средств, ввезенных в страну до даты применения этого решения и помещенных на временное хранение в особом порядке в соответствии с Таможенным кодексом.
Данное решение действует с 1 января 2023 года.
С перечнем основных средств, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость, можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре