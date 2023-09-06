https://news.day.az/economy/1595597.html KOBİA и турецкая компания провели обмен мнениями о цифровизации сферы услуг
KOBİA и турецкая компания провели обмен мнениями о цифровизации сферы услуг
Председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с председателем Правления турецкой компании Gateway Management Logistics Inc Халисом Али Чакмаком.
Как сообщили Day.Az в агентстве, на встрече состоялся обмен мнениями о цифровизации, охватившей в последнее время все секторы экономики, возможностях, которые она создала для МСП, инициативах в сфере цифровых решений, в том числе в процессе получения визы.
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