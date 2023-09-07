Цены на нефть корректируются

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько корректируются после роста ранее, инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,3%, до 90,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 87,21 доллара.

С начала недели стоимость нефти поднялась примерно на 2% на новостях о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Так, ранее власти Саудовской Аравии решили продлить "добровольное" (сверх договорённостей в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, а в России - о сокращении экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

При этом в ночь на четверг API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 сентября упали на 5,5 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 2,1 миллиона баррелей после снижения на 10,6 миллиона неделей ранее.

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Общий импорт в страну августе снизился в годовом выражении на 7,3% при прогнозе снижения на 9%, а экспорт опустился на 8,8%, вместо ожидаемого уменьшения на 9,2%.

"Динамика предложения дефицитна. Изменение прогнозов в отношении Китая с мрачных на улучшающиеся оптимистичные не отрицается, но это не отменяет уже существующих сдерживающих факторов, включая укрепление доллара", - приводит агентство Блумберг слова главы экономики и стратегии азиатского отдела Mizuho Bank Ltd Вишну Варатана.