IFC и Азербайджан работают над внедрением новых инструментов финансирования в сельхозсекторе

Международная финансовая корпорация (IFC) работает с Азербайджаном над внедрением инновационных инструментов финансирования в сельском хозяйстве.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

"Сельское хозяйство Азербайджана имеет высокий потенциал для стимулирования ненефтяного роста и поддержки рабочих мест в сельской местности в стране. IFC работает с правительством над внедрением инновационных инструментов финансирования, таких как аграрные расписки, которые могут укрепить сельское хозяйство и подключить мелких фермеров к глобальным цепочкам создания стоимости", - сказала она.

Дуарте отметила, что мелким фермерам часто бывает трудно получить кредит, поскольку у них нет залога под недвижимость, что является требованием банков.

"В такой ситуации эффективным решением могут стать расписки об урожае, позволяющие фермерам использовать будущие урожаи в качестве залога. Как удобный и надежный инструмент, аграрные расписки помогают фермерам получить финансирование оборотного капитала для приобретения высококачественных семян и удобрений, а также других ресурсов. Также складские расписки (послесезонное финансирование) используются для предоставления финансирования в виде краткосрочных кредитов или гарантий", - добавила региональный менеджер IFC.

Она напомнила, что поддерживая местные финансовые учреждения в запуске продуктов финансирования цепочки создания стоимости, IFC в рамках своего Проекта финансирования сельского хозяйства, реализуемого в партнерстве с государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), также помогла выбрать цепочки создания стоимости (клубника и фундук) и повысить конкурентоспособность на экспортных рынках.

Отметим, что Азербайджан стал членом IFC в 1995 году. IFC реализовала консультативные проекты в банковском деле, корпоративном управлении, лизинге, развитии малого и среднего бизнеса, жилищном финансировании, развитии рынка ценных бумаг, продвижении инвестиций и деловой среде.