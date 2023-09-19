Генсек ООН объяснил к чему движется мир в экономическом плане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в рамках открытия общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что международное сообщество движется к "великому расколу" в экономике и торговле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, противоречия усугубляются, это происходит среди экономических и военных сил, между Севером, Югом, Востоком и Западом.

"Мы приближаемся как никогда раньше к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях", - подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что раскол "угрожает единому, открытому интернету", так как противоборствующие стороны могут принять "разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту", что может привести к "столкновению инфраструктур безопасности".