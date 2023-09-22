ЕС импортирует из Азербайджана только каспийский газ

Российский газ не поступает в Европу из Азербайджана, это только каспийские ресурсы.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии по климатическим действиям и энергетике Тим Макфи.

"Это вопрос объемов. Объем газа, который экспортируется из России в Азербайджан, значительно меньше того, что мы импортируем из Азербайджана, поэтому в этих поставках нет российского газа", - пояснил он.

Макфи также отметил, что меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС уже в действии, добавив далее, что "этот документ подразумевает увеличение поставок азербайджанского газа к 2027 году, а также более широкое сотрудничество в области возобновляемых источников энергии".

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение пропускной способности Южного газового коридора к 2027 году.