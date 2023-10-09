Аналитики предупредили о хрупкости китайской экономики

К настоящему времени ситуация в промышленном секторе экономики Китая стабилизировалась после периода неопределенности в первой половине 2023 года. Однако дальнейшее ускорение темпов роста ВВП КНР будет зависеть от мер государственной поддержки, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сентябре индекс производственной активности в Китае перешел к росту после полугодичного простоя. Однако дальнейшая динамика будет во многом зависеть от способности местных властей простимулировать внутренний спрос на продукцию и стабилизировать ситуацию на рынке труда, считают эксперты.

На ситуацию также будут оказывать давление сохраняющиеся проблемы в секторе услуг, индекс деловой активности (PMI) в котором по итогам сентября упал до самого низкого за последний год показателя роста в 50,2 пункта. Значение индикатора в сфере обрабатывающей промышленности также оказалось немногим выше отметки в 50 пунктов - рубежа, отделяющего увеличение активности от ее снижения.

"Неожиданное падение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Caixin в сентябре сигнализирует о том, что некоторые сектора экономики Китая остаются хрупкими. (...) Неудача свидетельствует о том, что частный бизнес и экспортеры по-прежнему находятся под сильным давлением", - пришел к выводу экономист Эрик Чжу.