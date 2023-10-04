Стало известно, сколько газа удалось накопить Европе

Наполненность европейских подземных газохранилищ (ПХГ) превысила 96%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 2 октября закачка газа в европейские ПХГ составила 191 млн кубометров, а его отбор - 18 млн кубометров. Поступления сжиженного природного газа в европейские ПХГ упали до минимума почти за два года. При этом абсолютный рекорд заполненности европейских хранилищ может быть побит в конце октября этого года.

По состоянию на 10 сентября ПХГ Европы были заполнены более чем на 93,5%. Исторический максимум запасов газа в Евросоюзе фиксировался четыре года назад и достигал 97,86%.