Агентство по развитию МСБ Азербайджана и KOSGEB обсудили перспективы сотрудничества

На встрече председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхана Мамедова с заместителем председателя правления Организации по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства (KOSGEB) Реджепом Кылынчем и заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Анкары Халилом Ибрагимом Йылмазом были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере бизнеса и торговли между азербайджанскими и турецкими бизнесменами, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Агентства по развитию МСБ, представители KOSGEB и Торгово-промышленной палаты Анкары посетили "Бакинский Дом МСБ".

На встрече Орхан Мамедов поделился информацией о поддержке и услугах, предоставляемых Агентством предпринимателям, перспективах сотрудничества в сфере бизнеса и торговли между азербайджанскими и турецкими бизнесменами.

Стороны также обсудили вопрос организации взаимных бизнес-миссий.

Напомним, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было создано Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2017 года. Агентство поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в стране, предоставляет ряд услуг субъектам малого и среднего бизнеса, координирует и регулирует услуги государственных органов в этой сфере.