Fitch о возможном шатдауне и его влиянии на рейтинг США

Агентство Fitch не исключает возможности приостановки финансирования правительства США в этом году. Однако потенциальный шатдаун не повлияет на рейтинг США "AA+/стабильный", заявил соруководитель направления суверенных рейтингов в американском регионе Fitch Ричард Фрэнсис, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ожидаем, что политическое противостояние в отношении переговоров о финансировании правительства останется жестким, и нельзя исключить возможность шатдауна позднее в этом году, - заявил Фрэнсис в ответ на запрос Bloomberg. - Однако мы не думаем, что это противостояние или даже приостановка работы правительства в ближайшие недели повлияет на рейтинг США".

Fitch понизило рейтинг США до "AA+" с "AAA" 1 августа, отметив "устойчивое ухудшение" стандартов управления за последние 20 лет, в том числе, в бюджетной и долговой сфере.

На прошлой неделе Конгресс США принял законопроект, продлевающий финансирование работы правительства на 45 дней (до 17 ноября), что позволило избежать шатдауна. Это, однако, не устроило сторонников более жесткой линии среди республиканцев, которые инициировали отстранение спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти. Эксперты полагают, что дальнейшие переговоры по вопросу финансирования правительства после смены Маккарти могут оказаться более сложными и привести к шатдауну.