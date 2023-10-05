В Шуше пройдет заседание глав МИД стран Организации экономического сотрудничества

10 октября в Шуше состоится 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы МИД стран-участниц Организации экономического сотрудничества.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была основана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией.

Среди государств-членов - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан.