https://news.day.az/economy/1604239.html ЕЦБ назвал условие для повышения процентных ставок
ЕЦБ назвал условие для повышения процентных ставок
Возможно, Европейскому центральному банку придется снова повысить ставки, если рост зарплат, прибылей, а также новые проблемы с поставками будут ускорять инфляцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, такое мнение высказала в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.
"Я все еще вижу повышательные риски для инфляции, - сказала она в интервью газете Jutarnji list. - Если они материализуются, то в определенный момент потребуется дальнейшее повышение процентных ставок".
Ранее мы писали о том, что в ЕЦБ призвали к осторожности
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