ЕЦБ назвал условие для повышения процентных ставок

Возможно, Европейскому центральному банку придется снова повысить ставки, если рост зарплат, прибылей, а также новые проблемы с поставками будут ускорять инфляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, такое мнение высказала в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

"Я все еще вижу повышательные риски для инфляции, - сказала она в интервью газете Jutarnji list. - Если они материализуются, то в определенный момент потребуется дальнейшее повышение процентных ставок".

Ранее мы писали о том, что в ЕЦБ призвали к осторожности