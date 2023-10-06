Нефтяные котировки перешли к снижению

Котировки нефти перешли к снижению днем в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, цена на Brent подешевела на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,15%) - до $83,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,21%) - до $82,14 за баррель.

В четверг нефть подешевела на 2-2,3% на фоне перспектив ослабления мирового спроса, которые перевесили опасения в отношении ограниченности предложения. Падению цен также способствовали распродажи со стороны спекулянтов. Наблюдавшаяся в результате негативная динамика оценивается многими аналитиками как чрезмерная.

"Недавняя коррекция нефтяных цен была слишком стремительной и, по нашему мнению, в значительной степени необоснованной", - говорится в записке Barclays.

Снижение спроса носило преимущественно локальный характер и может оказаться временным явлением, в то время как общая картина, отмеченная дефицитом предложения, остается в целом неизменной, считают эксперты.