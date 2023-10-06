Коммуникация с Нахчываном через Иран будет осуществляться также по новым мостам

Отношения Азербайджана и Ирана, которые охватывают сферы экономики, торговли, логистики и энергетики, многогранны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам в Зангилане заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Шахин Мустафаев сказал, что вопросам развития транспортных связей между Азербайджаном и Ираном будет уделяться еще больше внимания, отметив, что, хотя мир был охвачен пандемией коронавируса, это не повлияло на транспортные перевозки между двумя странами. По его словам, за 8 месяцев этого года грузоперевозки выросли на 41 процент, объем транзитных перевозок - на 47 процентов. Кроме того, на 57 процентов увеличился объем перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг.

Подчеркнув, что в транспортной сфере имеется больший потенциал, заместитель премьер-министра сказал, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне в регионе сложилась новая ситуация, в транспортно-логистическом секторе открылись новые возможности. Шахин Мустафаев также отметил, что глава государства придает особое значение проведению восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях и эффективному использованию потенциала территорий.

"В настоящее время на этих территориях реализуются широкомасштабные программы, создается новая транспортная инфраструктура, из Горадиза в Агбенд прокладывается автомобильная дорога и восстанавливается железнодорожная инфраструктура. В результате этих мер увеличиваются транзитные возможности региона. В то же время предпринимаются шаги по улучшению возможностей въезда-выезда в Нахчыванскую Автономную Республику и облегчению перевозки грузов. Для решения этих вопросов была достигнута договоренность с Исламской Республикой Иран", - сообщил заместитель премьер-министра.

По словам Шахина Мустафаева, связь с Нахчываном через территорию Ирана будет также осуществляться по мостам, которые будут построены рядом с поселком Агбенд Зангиланского района и на территории Нахчыванской Автономной Республики. Он добавил, что достигнута взаимная договоренность, подготовлен проект моста. Кроме того, проведена необходимая восстановительная работа на берегах реки Араз и река была возвращена в прежнее русло. Планируется также создать инфраструктуру для таможенно-пропускного пункта.

Заместитель премьер-министра отметил, что по автомобильной дороге поселка Агбенд границу ежедневно смогут пересекать 15 тысяч человек, а также 1100 автомобилей, 30 автобусов.

"Эта дорога также будет обслуживать транзитные грузоперевозки, что важно и для Азербайджана, и для Ирана, и для региона. Она является необходимой составной частью инфраструктуры Восточно-Зангезурского экономического района, и после завершения работ регион станет логистическим центром", - сказал Шахин Мустафаев.

Он добавил, что, помимо автомобильной дороги, на территории планируется построить и железнодорожный мост. Работа по созданию полной инфраструктуры будет реализована в течение года.

Отметим, что сегодня в районе поселка Агбенд Зангиланского района в рамках реализации "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой АР через территорию Исламской Республики Иран" состоялась церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, проектов по берегоукрепительным мероприятиям на территории и начаты строительные работы.