Без Азербайджана Европа не сможет добиться энергонезависимости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 6 октября, что Азербайджан является стратегически важной страной для защиты энергетической независимости Европейского Союза (ЕС).

Как сообщает Day.Az, об этом Виктор Орбан заявил, отвечая на вопросы журналистов перед неформальной встречей лидеров ЕС в испанской Гранаде.

Премьер-министр Венгрии, в частности, подчеркнул: "Азербайджан - ключевая страна, без которой мы не можем добиться энергетической независимости".

По его словам, без поставок газа из Азербайджана Евросоюз не сможет снизить зависимость от российской энергетической системы.