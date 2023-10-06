https://news.day.az/economy/1604371.html Без Азербайджана Европа не сможет добиться энергонезависимости - Виктор Орбан - ВИДЕО
Без Азербайджана Европа не сможет добиться энергонезависимости - Виктор Орбан - ВИДЕО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 6 октября, что Азербайджан является стратегически важной страной для защиты энергетической независимости Европейского Союза (ЕС).
Как сообщает Day.Az, об этом Виктор Орбан заявил, отвечая на вопросы журналистов перед неформальной встречей лидеров ЕС в испанской Гранаде.
Премьер-министр Венгрии, в частности, подчеркнул: "Азербайджан - ключевая страна, без которой мы не можем добиться энергетической независимости".
По его словам, без поставок газа из Азербайджана Евросоюз не сможет снизить зависимость от российской энергетической системы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре