Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф встретились в Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, на встрече было отмечено успешное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, а также важность совместно реализуемых энергетических проектов. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики и других областях.

Алпарслан Байрактар ​​заявил, что масштабные энергетические проекты, реализуемые с участием двух стран, имеют особое значение в обеспечении энергетической безопасности Европы, и поделился своими взглядами на развитие энергетического партнерства в соответствии с новыми мировыми тенденциями.