Саудовская Аравия обещает нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия заявила США, что готова нарастить в начале 2024 года добычу нефти, если цены на сырую нефть будут высокими.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно изданию, этот шаг нацелен на то, чтобы завоевать расположение в американском конгрессе для заключения сделки, в рамках которой Эр-Рияд обеспечит себе оборонный пакт с Вашингтоном, а также возможное сотрудничество в ядерной сфере, в обмен на признание Израиля. Отмечается, что подобный пакт может потребовать одобрения со стороны сената.

По информации чиновников, представители США в прошлом месяце посетили Саудовскую Аравию, где указали на то, что из-за роста цен на нефть будет сложнее заполучить поддержку в Вашингтоне. Однако, отмечает газета, Эр-Рияд подчеркнул, что при принятии решений о добыче будут руководствоваться рыночными условиями. Источники также добавили, что о долгосрочном соглашении о снижении цен речь не идет.

Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия подтвердила продление сокращение добычи нефти.