Пекин требует от Вашингтона прекратить "необоснованное давление" на китайские компании

Пекин выступил против введения Вашингтоном экспортного контроля в отношении китайских компаний за якобы оказание помощи России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявило в субботу Минкоммерции КНР.

"За короткий промежуток времени США снова включили ряд китайских компаний в список экспортного контроля за так называемые отношения с Россией. Американская сторона обобщает понятие национальной безопасности, злоупотребляет мерами экспортного контроля, произвольно вводит односторонние санкции против китайских компаний и применяет экстерриториальные юрисдикции. Это типичный образец одностороннего экономического давления и политики односторонних действий, китайская сторона выступает решительно против этого", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Вашингтон должен немедленно исправить свои "ошибочные действия" и прекратить необоснованное давление на китайские компании.

Ранее мы писали о том, что Китай обвинил США в злоупотреблении односторонними санкциями.