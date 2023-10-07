Иранский министр обещает скорую сдачу в экспуатацию моста через Астарачай

В ближайшие два месяца будет сдан в эксплуатацию строящийся между Ираном и Азербайджаном автомобильный мост через реку Астарачай.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

По словам Базрпаша, новый мост через реку Астарачай является одним из основных проектов, которые находятся в центре внимания двух стран.

Он добавил, что новый мост еще больше увеличит транзитные возможности двух стран.

Отметим, что фундамент нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января 2022 года. Трехпролетный мост будет иметь длину 97,5 метра и ширину 30,5 метра. На мосту с 4 полосами движения дополнительно предусмотрено создание еще 2 полос для резервного движения, а также 2 пешеходных переходов шириной по 2,5 метра каждый.

Добавим, что 6 октября министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш совершил визит в Азербайджан и провел ряд встреч.