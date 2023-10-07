Азербайджан обсудил сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС

Рассмотрен потенциал сотрудничества Азербайджана с Банком торговли и развития Организации экономического сотрудничества по международным транспортным коридорам, совместным инвестиционным фондам и проектам государственно-частного партнерства, сообщает в субботу Day.Az.

Согласно данным министерство экономики Азербайджана, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой президентом Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества Ялчином Юкселем.

На встрече было отмечено, что Азербайджан активно сотрудничает с Банком торговли и развития экономического сотрудничества. Стороны поделились мнениями о новых направлениях сотрудничества с Банком.

Напомним, что Банк торговли и развития ОЭС поддерживает развитие сельского хозяйства, энергетики, транспорта, информационных технологий, малого и среднего предпринимательства, промышленности, сферы услуг и оказывает финансовую поддержку, предоставляя кредиты государствам и частному сектору для развития данных секторов. В то же время Банк организует совместные программы по инвестициям государственного и частного сектора, сотрудничеству и развитию.