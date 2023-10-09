США предрекли перманентное сохранение инфляционных рисков

США на постоянной основе будут подвергаться инфляционным рискам на фоне структурных изменений на рынке труда в связи с усиливающейся динамикой старения населения. Об этом заявила главный экономист компании ADP Нела Ричардсон, ее слова приводит CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Старение населения приводит к большей волатильности потребительских цен, из-за чего руководству Федеральной резервной системы (ФРС) США будет труднее поддерживать темпы роста американской экономики при помощи возврата "к нулевым или близким к предельно низким процентным ставкам", уточнила она.

"Ситуация улучшается, но это структурное изменение на рынке труда из-за старения населения США. Это означает, что инфляция всегда будет представлять риск", - заключила Ричардсон.