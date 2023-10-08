Раиси хочет ускорения строительства через Иран перехода в Нахчыван

Президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул важность ускорения строительства Аразского пограничного перехода.

Как передает Day.Az, об этом президент Ирана заявил на сегодняшнем заседании правительства.

Ибрагим Раиси подчеркнул важность ускорения реализации проекта на ирано-азербайджанской границе.

Президент Ирана заявил, что запуск этого проекта повысит уровень обмена, экономических и торговых связей между двумя странами, а также странами региона.

Отметим, что 6 октября у поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран об установлении новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран", был заложен фундамент автомобильного моста и погранично-таможенного пункта, предусмотрено строительство инфраструктуры, проведение берегоукрепительных мероприятий на территории района и начало строительных работ.