https://news.day.az/economy/1604903.html Нефтяные котировки бодро начали неделю
Нефтяные котировки бодро начали неделю
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость декабрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 3,23% и составила $87,31 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре, повысилась на 3,54% и составила $85,72.
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