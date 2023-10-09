Нефтяные котировки бодро начали неделю

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость декабрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 3,23% и составила $87,31 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре, повысилась на 3,54% и составила $85,72.