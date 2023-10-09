Стал известен лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреатом премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2023 год стала Клаудия Голдин за исследования женского рынка труда, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Понимание роли женщины на рынке труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, следует устранить в будущем", - отметила Якоб Свенссон, председатель Комитета по присуждению премий в области экономических наук.

Клаудия Голдин родилась в 1946 в Нью-Йорке, является доктором философии, профессором Гарвардского университета, США.

В прошлом году лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов".

В 2021 году лауреатами премии в этой номинации стали американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году. Нынешняя премия по экономике стала 55-й с 1969 года.