Еще один предприниматель получил статус резидента Евлахского пилотного агропарка

ООО "O BAĞ" и частному предпринимателю Мирсахибу Самедову присвоен статус резидента Евлахского пилотного агропарка.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"Резиденты планируют создать интенсивные сады с общим объемом инвестиций 301,3 тысячи манатов на площади 35,4 га. Ожидается, что эта инициатива позволит создать постоянные рабочие места для 8 человек и сезонные рабочие места для 30 человек", - говорится в публикации министра.

Напомним, что в настоящее время в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка. 34 агропарка специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и два - на перерабатывающей промышленности. Из них 44 уже начали свою деятельность, а в других ведутся проектные или строительные работы.