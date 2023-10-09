Геополитические страхи подстегнули нефтяной рынок

Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 3,5%, обострение ситуации вокруг Израиля усиливает опасения рынков по поводу перспектив поставок нефти с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,51% - до 87,55 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 3,67%, до 85,83 доллара.

Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

"Шокирующие атаки в Израиле привели к росту цен на нефть, поскольку инвесторы оценивают возможность того, что конфликт может нарушить поставки на Ближнем Востоке, если в него будут втянуты другие страны", - цитирует агентство Франс Пресс главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter). Эксперт отмечает, что на фоне заявлений Израиля о долгой войне существует риск вовлечения в конфликт Ирана и влияния на энергетические потоки в регионе.