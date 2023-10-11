МВФ ожидает роста средней цены на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был повышен до 79,92 доллара за баррель с 71,68 доллара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в докладе организации.

Таким образом, ожидается, что цены на нефть в 2023 году снизятся на 16,5%, а в 2024 году - на 0,7%.

По оценке МВФ, в 2022 году стоимость нефти увеличилась на 39,2%, до 96,36 доллара за баррель.

Для расчета средней цены на нефть МВФ использует котировки фьючерсов на сорта Brent, Fateh и WTI.